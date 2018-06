Sequestrato cantiere a via conte di Ruvo per gestione illecita di amianto Il Reparto Ambientale della Polizia Municipale durante le attività di controllo sul territorio per il conferimento di rifiuti solidi urbani ha rilevato un cumulo di rifiuti di materiale di demolizione provenienti da un cantiere di un?attività commerciale in ristrutturazione in via conte di Ruvo. Tra i materiali di risulta sono state rinvenute lamiere di amianto che per lo smaltimento prevedono procedure complesse e particolari regolamentate dal decreto legislativo numero 81 del 2008. Il titolare dell?attività è stato identificato e denunciato all?autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 256 che sanziona la gestione illecita di rifiuti speciali. Il cantiere è stato sottoposto a sequestro unitamente ai rifiuti pericolosi e messo in sicurezza, seguiranno le procedure e le prescrizioni per il corretto ripristino.

Martedì 12 Giugno 2018, 12:04

