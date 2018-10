Martedì 2 Ottobre 2018, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualiano. Droga in casa, 24 enne in manette e denunciata una 17enne: gettano dal balcone un chilo di «erba». E' quanto scoperto dai carabinieri che hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio il 24enne Gennaro Iuffredo, e denunciato per lo stesso reato una 17enne incensurata che era con lui. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento del giovane ed hanno scoperto i due ragazzi con oltre due chilogrammi di marijuana e il materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente era stato suddiviso: trecento grammi erano in un involucro in camera da letto, 70 grammi erano sparsi sul tavolo della cucina in attesa di essere divisi in dosi, un chilo era in una busta che i due hanno gettato dal balcone della cucina all’arrivo dei militari e un altro chilo era costituito da rametti messi ad essiccare nella doccia e nel lavandino.