Gevi Napoli, “incidente” al cinema per Elijah Stewart: «Wakanda c’è solo in italiano»

Elijah Stewart, cestista della Generazione Vincente Napoli Basket, ha raccontato attraverso una Instagram Stories un episodio vissuto in prima persona, che lo ha lasciato perplesso. «Lasciate che vi racconti questa», inizia a spiegare lo statunitense. «Sono entrato in questo cinema - il The Space di viale Giochi del Mediterraneo, nel quartiere Fuorigrotta - e come vedete dai tabelloni pubblicitari ci sono circa dieci film».

«Sono entrato e ho chiesto alla cassiera se proiettassero film in lingua inglese, ma prima ancora che io finissi di parare la risposta è stata: “Wakanda Forever - il sequel del primo Black Panther della Marvel, ndr - c’è solo in italiano”. La sua risposta mi ha stupito, quindi ho cercato di farle capire che la mia domanda era per capire se, in generale, ci fossero film in inglese. “No, tutti i nostri film sono in italiano, incluso Wakanda”, ha continuato lei», prosegue il cestista della Gevi.

«Mi sono dunque chiesto: perchè continua a specificare “Wakanda”? Non glie l’ho neanche chiesto!». Stewart conclude così il racconto: «Mi sono sentito come se, wow... come se avesse cercato di “violarmi”. Magari volevo entrare lì e guardare “Black Adam”, o qualsiasi altro film. Non so come dovrei sentirmi adesso». All’interno del video, il cestista ha scritto «Ho come un mix di emozioni» con delle emoji che lasciano intendere l'ilarità dell'episodio.