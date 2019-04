Record di immigrati nel ghetto di Casandrino: fioccano denunce

Venerdì 12 Aprile 2019, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 14:22

Nel corso di un servizio predisposto per l’accertamento dei casi di sovraffollamento abitativo e per la verifica delle condizioni igienico sanitarie, i carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno ispezionato cinque appartamenti in via Aldo Moro, a Casandrino, occupate da extracomunitari: in ognuno di questi sono stati sorpresi quattro o cinque persone di nazionalità bengalese, pakistana e del Burkina Faso in precarie condizioni igenico-sanitarie e senza sistemi di riscaldamento.Dopo i neccessari accertamenti, sono state denunciate in stato di libertà otto persone: cinque uomini, tra i quali un cittadino del Pakistan e uno del Burkina Faso, e tre donne, tra le quali una del Bangladesh: tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di inisservanza dei provvedimenti dell’autorità per non aver ottemperato a un'ordinanza sindacale contro il sovraffollamento.