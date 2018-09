Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Portici-Ercolano hanno arrestato Francesco Esposito, 23enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno accertato che l’Esposito aveva appena ricevuto un ingente quantitativo di droga, che si apprestava a confezionare in dosi. Immediatamente intervenuti in via Acampora, nel comune di Portici, hanno bloccato il 23enne che stava, all’interno della sua abitazione, preparando e confezionando le dosi da immettere nel mercato.

Le dosi sono state rinvenute nascoste in vari punti dell’abitazione, in particolare, nel cestello della lavatrice , all’interno di un videoregistratore e in un piccolo vano ricavato in un mobile del salotto. L’attività svolta dai poliziotti ha consentito di sequestrare 1.027,6 grammi di marijuana, 15,32 grammi di hascisc e 0,22 grammi di cocaina. Il 23enne è stato arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria condotto presso il carcere di Poggioreale.

Giovedì 13 Settembre 2018, 12:21

