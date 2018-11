Giallo al cimitero dopo i lavori: «Sparite le spoglie dei bisnonni»

Sabato 3 Novembre 2018, 18:55

TORRE DEL GRECO - «Dopo i lavori di ristrutturazione delle nicchie, sono sparite le spoglie del mio bisnonno». La denuncia choc arriva da una donna di Torre del Greco e riguarda il suo bisnonno paterno, cioè il padre di suo padre, i cui resti sarebbero stati smarriti al cimitero. È proprio la donna a raccontare l'accaduto. «L'anno scorso furono eseguiti interventi alle nicchie nel cimitero di Torre del Greco. In una di queste nicchie sono conservati i resti dei miei tre defunti bisnonni. Non siamo stati avvisati dei lavori e le spoglie sono state sposate in un altro luogo a nostra insaputa».Ma, una volta chiuso il cantiere e riportate le spoglie nei loro luoghi d'origine, la brutta sorpresa. «Sono stati trovati solo i resti della bisnonna. I resti dei miei due bisnonni si sono volatilizzati». A nulla sono serviti gli incontri con i dirigenti dell'area cimiteriale, con l'assessore proposito ai servizi cimiteriali, gli addetti alle sepolture: la ricerca promossa a maggio non ha dato frutti. «Siamo stanchi di sentirci dire che non sono stati ancora trovati i resti dei nostri familiari».Ora la donna ha dato un ultimatum al Municipio: «Hanno tempo fino a giovedì 8 novembre, data in cui andremo a sporgere denuncia contro tutti quelli che avrebbero dovuto occuparsi delle salme».