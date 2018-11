Sabato 3 Novembre 2018, 17:54

GIUGLIANO - Gettano del gasolio contro una persona e scappano: giallo in città. È quanto successo ieri mattina. Vittima dello strano gesto è stato il dipendente di una banca, non residente a Giugliano. Il tutto è successo fuori alla filiale dell'istituto di credito dove lavora la vittima. L'uomo ha raccontato alla polizia che mentre si trovava nei pressi della banca è stato cosparso di gasolio da due persone in sella ad una moto che avevano i volti coperti da casco, che sono immediatamente scappate via. Secondo quanto appreso la vittima avrebbe raccontato di non avere mai ricevuto minacce da nessuno. Sullo strano gesto, chiaramente intimidatorio, indaga la polizia. Al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza della zona, il tutto per poter risalire agli autori del raid intimidatorio.