Giovedì 13 Dicembre 2018, 20:06

Due ragazze di 15 anni si sono allontanate da casa da questa mattina ed ora sono ricercate dai carabinieri. A denunciarne la scomparsa i rispettivi genitori: le figlie sono uscite di casa per andare a scuola ma non si sono presentate in classe, e non hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni. I carabinieri hanno avviato ricerche anche in terraferma, seguendo per ora la pista dell'allontanamento volontario. Dalle prime verifiche dei militari, coordinati dal capitano Angelo Mitrione, è emerso che le ragazze hanno spento i cellulari e portato con sé i documenti personali. Le due sono compagne di classe al liceo, che frequentano con buon profitto.