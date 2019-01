Mercoledì 23 Gennaio 2019, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 11:05

Il cadavere di una donna straniera di 55 anni è stato trovato in via Sant'Antonio Abate a Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I medici giunti sul posto hanno poi accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali. Sul corpo non ci sono segni di violenza. Forse la donna si è recata in zona per fare degli acquisiti quando si è sentita male e si è accasciata al suolo.