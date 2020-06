LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ giallo sulla morte di undi stanza a Napoli, precipitato dal balcone di unin via Giambattista Pergolesi, a pochi passi dalla sede del. L’uomo, Alexander Curlin, un 23enne in forza al corpo dei Marines, è morto sul colpo in seguito alla caduta dal balcone, avvenuta intorno alle 4 del mattino.A nulla sono valsi i tentativi della squadra del 118 intervenuta con l’ambulanza,dopo l'allarme lanciato stanotte da parte di una guardia giurata, dal momento che l’altezza da cui è precipitato il giovane non gli ha lasciato scampo. Sull’episodio che probabilmente è riconducibile ad un, sono in corso le indagini dei carabinieri di Napoli che hanno effettuato sopralluoghi e rilievi, cominciati questa notte e conclusi questa mattina.