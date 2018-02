Il giallo di Susy, scomparsa dopo la fuga d'amore da Arezzo a Napoli con un marittimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 12 Febbraio 2018, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mistero fitto, una donna che parte da Arezzo, arriva a Napoli e poi scompare nel nulla. Tante ombre e pochissime certezze ammantano la vicenda di Susanna Paci, «Susy», 49 anni di Sabbiano, un paesino in provincia di Arezzo. Le sue ultime notizie risalgono al 23 gennaio scorso: quando - giunta in treno alla Stazione Centrale di Napoli - ha incontrato un marittimo napoletano 45enne che aveva conosciuto in una chat su internet.Ma ricostruiamo gli ultimi movimenti di Susy. Cominciando dunque dalle poche certezze che hanno ora nelle mani gli uomini della Squadra mobile di Napoli, cui la Procura diretta da Gianni Melillo ha delegato le indagini. Una volta giunta a piazza Garibaldi, Susy - che è madre di due figli - incontra il marittimo - Domenico C. - e trascorre con lui la sera e la notte in un albergo della zona della Ferrovia. La mattina successiva i due si salutano, separandosi: lei - e la circostanza viene confermata dalle stesse dichiarazioni dell'uomo (rintracciato e ascoltato dagli inquirenti nei giorni scorsi) - gli spiega che proseguirà la permanenza in Campania, spostandosi verso Salerno, sempre in treno. Susy consuma la prima colazione nell'albergo, lui la saluta e va via.Da questo momento in poi della donna aretina si perderanno le tracce. Anche per questo, ora, fondamentali appaiono le investigazioni tecniche, cui collaborano gli esperti della Scientifica e della Polizia postale. Quando è stato ascoltato Domenico ha fornito spontaneamente ai magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio il proprio telefono cellulare sul quale erano annotati alcuni sms e messaggi «whatsapp».