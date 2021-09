Giancarlo scriverebbe di... ecco i cinque articoli selezionati

Giancarlo Siani quest'anno avrebbe compiuto 62 anni. Noi ce lo immaginiamo cresciuto, un uomo e un giornalista ormai maturo, seduto alla sua scrivania a scrivere, a raccontare la realtà dei fatti. Purtroppo, Giancarlo non può scrivere più, perché è stato ucciso dalla camorra. Per questo gli Studenti contro la camorra hanno chiesto ai giovani di Napoli di fare ciò che Giancarlo non può più fare: raccontare la verità, diventare giornalista giornalista per un giorno.

Dei 14 articoli ricevuti, sono questi i cinque selezionati:

La camorra strappa giovani alla vita

di Federica Panico (Liceo Scientifico Calamandrei, Ponticelli)

Teresa Buonocore, mamma coraggio

di Serena Accardo e Daniela Barone (IV B TUR Isis Archimede, Ponticelli)

Uomini giusti al momento giusto

di Anna Ventura

Il coraggio di affidarsi

di Mariarca Riccardi

Sotto il cielo di Scampia

di Melina Del Villano