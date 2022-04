Giancarlo Siani, schiaffo al clan: assegnata la villa del killer a Marano

«Valorizzare i beni confiscati è un dovere e come governo dobbiamo fare ancora di più per sostenere le associazioni che li gestiscono. È importante fare rete, dare segnali». Così il ministro Luigi Di Maio al taglio del nastro del bene confiscato ad Armando del Core, alias o Pastore, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giancarlo Siani. Il numero uno della Farnesina ha visitato, assieme al pm Maria Di Mauro e al commissario prefettizio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati