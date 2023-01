Nuova luce per il murale dedicato a Giancarlo Siani. Pronto un nuovo restyling del celebre disegno realizzato in onore del cronista de Il Mattino ucciso dalla camorra nel 1985. Allo studio una soluzione duratura, che possa proteggere i danni arrecati al disegno dalle infiltrazioni d'acqua. Non è escluso l'allestimento di un pannello bianco, su cui verrà ridisegnata l'opera attuale. Il ripristino del volto di Giancarlo è un messaggio importante, che serve una volta di più a ricordare quanto la lotta alla criminalità organizzata sia necessaria oggi come ieri. E che serve a riproporre i miti giusti agli occhi delle nuove generazioni, spesso purtroppo attratte dagli esempi meno edificanti offerti a vario titolo dalla società dell'entertainment.

APPROFONDIMENTI «Paladini di verità e diritti», l'Ue celebra Siani e Caruana Acerra, studenti in piazza come 40 anni fa: ma solo mille sfilano contro la camorra Ercolano, la passeggiata antiracket guidata dagli studenti con l'ex calciatore Grava

Il 2023 si apre dunque con una buona notizia, accolta con favore anche dal popolo dei social. Il celebre murale in questione si trova in via Vincenzo Romaniello, in zona Arenella, a pochi passi da piazza Leonardo e dai gradini Siani. Qui, sotto casa sua, Giancarlo perse la vita il 23 settembre di trentotto anni fa. Come abbiamo già accennato sopra, la parete su cui sorge il disegno - realizzato dagli artisti Orticanoodles - non è purtroppo nuova a dissesti, che riguardano in particolare le infiltrazioni d'acqua. Questa, infatti, è la terza volta negli ultimi quattro anni che si opera in via Romaniello. «Stiamo lavorando per ridare il sorriso a Giancarlo e ripristinare il murale», ha scritto su Facebook Paolo Siani, fratello di Giancarlo. Il post, pubblicato nel pomeriggio di ieri, ha ricevuto centinaia e centinaia di reaction positive. «Durante il sopralluogo di ieri - prosegue Paolo Siani - abbiamo nuovamente preso atto del fatto che quel muro purtroppo assorbe acqua sia da sopra che da sotto. Serve una soluzione che risolva il problema una volta per tutte. Stiamo studiando l'installazione di un pannello bianco resistente ad acqua e vento che sia però di un materiale leggero. Su questo pannello gli artisti autori del disegno originale potranno ridisegnare il volto di Giancarlo. Questa, almeno, è una delle ipotesi allo studio per rendere il murale più duraturo possibile. I colori sono stati già rifatti due volte dal 2018. Il nostro obiettivo è quello di completare il ripristino del disegno per le celebrazioni di settembre in memoria di Giancarlo. Per l'anniversario dell'anno prossimo la situazione sarà risolta e affiancheremo questo ripristino all'altro simbolo di Giancarlo, la Mehari, che è ben conservata nella sala della memoria a lui dedicata al piano terra del Pan». Il ripristino del murale sarà un colpo doppio. Da un lato ridarà «il sorriso a Giancarlo», dall'altro renderà giustizia anche ai turisti che stanno iniziando ad arrivare in via Romaniello per rendere omaggio al cronista ucciso dalla malavita a causa della profondità delle sue inchieste. Una delle tante segnalazioni sullo stato di degrado del muro in zona Arenella, infatti, è arrivata alla Fondazione Siani proprio da parte di una vacanziera che aveva scelto di «salutare il grande giornalista».