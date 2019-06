Gianfranco Lamonica agli arresti in ospedale

Mercoledì 19 Giugno 2019, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 20:26

L'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale con l'aggravante dell'uso delle armi. E' agli arresti, in ospedale a Caserta, Gianfranco Lamonica, l'uomo che, stamane, ha minacciato di fare una strage con una pistola che poi s'è scoperto essere finta. Il 41enne, che ha finto per anni di essere un reduce di guerra, è in codice rosso, con ferite gravi a una spalla e a una coscia. Gli ha sparato la polizia dopo che, rifiutandosi di gettare l'arma, l'ha scarrellata verso gli agenti.