Gianluca Coppola ucciso a Casoria per gelosia, il ricordo della madre: «Resta solo il vuoto»

Casoria. Storie di cuori spezzati. E di un dolore inimmaginabile. Così pesante da schiacciare ogni cellula, ogni respiro, ogni pensiero, ogni gesto quotidiano. E anche storie di leggi che a volte sono senza giustizia, soprattutto quando muore un figlio per mano di un assassino. E allora ti resta solo vuoto. Nero. E spasmi di atroce sofferenza acuiti dalla consapevolezza di essere stati lasciati da soli a portare questa croce, e a sfiorare la pazzia per i tanti perché lasciati sospesi. Senza risposte.

Ed è da brividi il video postato da Elisa Cilento, la mamma di Gianluca Coppola, un bravo ragazzo figlio di persone perbene, ferito a colpi d’arma da fuoco nel pomeriggio dell’8 aprile 2021, sotto la sua abitazione da Antonio Felli, e deceduto dopo 40 giorni nel limbo nero della rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Un delitto feroce, commesso sotto gli occhi di Roberto Coppola, papà di Gianluca, che nulla poté per fermare l’assassino, avvenuto dopo una lite tra Gianluca e il suo carnefice, per motivi riconducibili ad una gelosia repressa di Antonio Felli, a cui non era andato giù che la sua ex fidanzata (lasciata dieci anni prima) avesse trovato in Gianluca l’uomo con il quale stare insieme per sempre.

Ebbene tanta ferocia, per la corte di Assise di Napoli, è stata valutata in venti anni di carcere, ed essendo cadute le aggravanti, l’assassino - celebrato da gentaglia su TikTok - potrebbe uscire dal carcere molto prima grazie agli sconti di pena, peraltro previsti dalla legge.

Un video e una testimonianza per cuori forti, da parte di una mamma, di una “Addolorata” sotto la croce di una morte davvero assurda, di un ragazzo che aveva davanti a se tutta la vita. E invece così non è stato. Cuori spezzati. Irrimediabilmente.