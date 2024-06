«L’incidente di Cristina in mare è stato fatale ma il rischio di essere investiti non è raro per chi va in kayak o sulla tavola da Sup». Gianluca Vosa Caprioli, campione italiano Sup di categoria, nonostante la sua carriera da istruttore professionista, è stato investito più volte nelle acque di Posillipo. Il 40enne napoletano, presidente della Federazione Italiana Surfing Sci nautico Wakeboard racconta le criticità e soprattutto i pericoli che minacciano gli amanti degli sport acquatici.

L’investimento in mare è un rischio reale per chi pratica kayak o sport simili?

«Purtroppo si, è un grande rischio. Sono istruttore di Sup da otto anni e sono stato investito sei volte, escludendo gli episodi in cui mi sono lanciato in acqua per evitare l’impatto o i casi in cui, per altri motivi, non è accaduto lo scontro. Uno degli incidenti peggiori è avvenuto circa due anni fa, nelle acque antistanti villa Lauro, a Posillipo, dove mi è venuto addosso un gommone a tutta velocità, procurandomi una ferita al piede chiusa con venti punti di sutura».

L’hanno soccorsa?

«No, purtroppo no. Il gommone pirata è fuggito. La maggior parte delle persone che conosco e che praticano frequentemente questi sport hanno avuto brutte esperienze di investimenti in mare, fortunatamente senza conseguenze importanti ma non è un caso che l’incidenza maggiore si verifichi d’estate e in modo particolare nei fine settimana quando le barche in circolazione sono tantissime».

Chi sono i responsabili degli investimenti?

«Il fenomeno degli investimenti in mare a danno di chi pratica kayak o Sup è aumentato negli ultimi cinque anni e, in qualche modo, è spesso collegato al noleggio dei gommoni con motori da 40 cavalli che si possono guidare senza patente nautica. Questo ha comportato un gran numero di persone che si improvvisano alla guida dei gommoni, ignorando le regole e i codici di sicurezza da rispettare in mare, praticando manovre rischiose, navigando a tutta velocità e non rispettando le distanze dalla costa. I comportamenti pericolosi, quindi, si sono moltiplicati ma è ancora più grave notare che, a volte, i gommoni pirata si divertono ad alzare onde per far cadere o mettere in difficoltà noi che pratichiamo Sup o chi va in canoa, come fosse un gioco».

Cosa si può fare per aumentare la sicurezza in mare?

«Ogni anno vengono aggiornati dei protocolli di sicurezza che le federazioni applicano, come ad esempio quello adottato dagli americani che usano un fischietto al collo per attirare l’attenzione in caso di pericolo. La nostra richiesta, però, riguarda il piano istituzionale. Ci vogliono più controlli in mare. Dal momento che le risorse della Capitaneria di porto e delle forze dell’ordine devono fare i conti con tante emergenze, noi abbiamo proposto le “sentinelle del mare”. Si tratta di figure che farebbero da filtro tra gli utenti del mare e gli organi ufficiali di controllo, una specie di vigilanti delle acque che potrebbero essere reclutati tra le associazioni e tutti coloro che hanno interesse a promuovere attività sportive in mare, non inquinanti e a impatto zero con la natura. Fino a oggi la nostra proposta non è stata considerata».

Crede che dopo la tragica morte di Cristina, cambierà qualcosa?

«La tragedia di Cristina ha portato all’attenzione delle istituzioni un problema che esiste da tempo e riguarda la situazione caotica dell’utilizzo degli spazi marini soprattutto nei periodi estivi e nel fine settimana. Le persone più a rischio chiaramente sono quelle che utilizzano la canoa, il Sup e mezzi sui cui sono più vulnerabili. Dopo un episodio così grave bisogna sensibilizzare di più le coscienze riguardo il noleggio dei gommoni, inasprire le leggi che consentono a chiunque di noleggiare i gommoni da 40 cavalli e bisogna assolutamente aumentare i controlli in mare, cercando di potenziare la presenza di motovedette almeno nei fine settimana. La sicurezza è il primo aspetto da tutelare ma non dimentichiamoci che Napoli, recentemente, ha sviluppato grandi potenzialità economiche con il turismo collegato agli sport acquatici che hanno creato posti di lavoro e opportunità per tanti napoletani e amanti del mare».

La Federazione ha manifestato solidarietà e vicinanza ai familiari di Cristina.

«Abbiamo voluto dedicare un pensiero affettuoso a Cristina e l’intenzione era quella di organizzare un funerale hawaiano la prossima domenica, ovvero riunirci in canoa e a bordo dei Sup per portare un fiore in acqua dove lei ha perso la vita. Sarebbe stato un segnale della nostra vicinanza ma non è stata questa la volontà dei familiari a cui va il nostro rispetto. Porteremo Cristina nel nostro cuore».