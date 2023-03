Dichiarazioni fraudolente: Gianni Lettieri assolto

Il tribunale di Napoli ha assolto con formula piena l'imprenditore Gianni Lettieri, presidente di Atitech, difeso dall'avvocato Francesco Picca. Lo rende noto un comunicato. A Lettieri - si legge nella nota - era stato contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al centro dell'inchiesta, per lavorazioni effettuate negli anni 2011 e 2012, vi era la società SG S.r.l. che forniva servizi di verniciatura ad alcune aziende del settore trasporti e aerospazio, tra cui Alenia, Ansaldo e la stessa Atitech. Le indagini del pool criminalità economica della procura di Napoli, continua la nota, «riguardavano presunte operazioni soggettivamente inesistenti. I registri fiscali e contabili della SG, società che aveva iniziato a operare per Atitech prima dell'acquisizione da parte di Lettieri, presentavano incongruità e difformità».

«Sono sempre stato sereno - ha detto l'imprenditore Gianni Lettieri, dopo la sentenza - perché non ho mai avuto dubbi sulla condotta cristallina di Atitech e dei miei collaboratori che avevano rapporti con la società incriminata. D'altra parte la mia responsabilità, in qualità di legale rappresentante, si limitava alla firma delle dichiarazioni IVA ma, come si è dimostrato in fase dibattimentale, l'operato del management di Atitech è stato ineccepibile».