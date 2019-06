Gianni Minà cittadino onorario: «Napoli solidale e affascinante»

Sabato 8 Giugno 2019, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 19:49

«Conduttore televisivo, scrittore comunicatore che con i suoi reportage, documentari ed interviste ha fatto la storia del giornalismo italiano ed internazionale».Questo quanto si legge nella delibera comunale, con cui è stata concessa la cittadinanza onoraria al giornalista Gianni Minà. Alla cerimonia, all’interno della Sala dei Baroni del Maschio Angioino, hanno partecipato tanti esponenti della cultura, della politica e dello spettacolo. Tutti amici di Gianni Minà che alla domanda: «Cosa vuol dire sentirsi napoletano?» non ha avuto dubbi o incertezze.«Essere napoletano vuol dire sapere che c’è sempre chi avrà solidarietà per te. Questa è la fabbrica di tutte quelle cose belle che mi sono piaciute nella vita ed in sessant’anni di giornalismo. Napoli è un città che ha dato e continua a dare tanto e che continua a mantenersi interessante è sempre affascinante».