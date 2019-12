Napoli, per i giardinieri del Comune nuovi giacconi e scarpe anti-infortunio

Approvata dalla Giunta Comunale di Napoli la delibera, a firma degli assessori Felaco e Galiero, che prevede lo stanziamento di 15mila euro per l’acquisto di equipaggiamento antinfortunistica (tute e giacconi da lavoro, scarpe antinfortunistica, cappelli e mascherine di protezione) che andrà a sostituire quello obsoleto in dotazione al personale addetto alla manutenzione ordinaria del verde orizzontale, ovvero i giardinieri di competenza delle Municipalità.

«É necessario che il lavoro, a maggior ragione in un ambito così ad alto rischio infortuni, abbia degli alti requisiti di qualità e sicurezza. Un atto voluto e dovuto nei confronti dei lavoratori in virtù dell'attività svolta, e in un'ottica più ampia, in vista del miglioramento del servizio sul territorio cittadino» ha commentato l'assessore

