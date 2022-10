Gigante violento evade dai domiciliari: fermato e denunciato

Gigante ristretto ai domiciliari per violenza contro le donne, evade dalla sua abitazione. Intercettato e fermato dalla polizia Municipale di Torre del Greco, in operazione congiunta con polizia e carabinieri armati di taser, denunciato per evasione. Ci è voluto l’intervento di diverse forze dell’ordine e un taser in via preventiva per bloccare F.O., 29enne tossicodipendente con problemi psichiatrici, alto quasi due metri e dal peso di 150 chili, arrestato a settembre scorso per aver aggredito cinque donne in strada nel giro di poche ore.

Sabato pomeriggio, una pattuglia dell’Unità operativa di polizia stradale della polizia Municipale, agli ordini del comandante Salvatore Visone, nel corso di un giro di controllo del territorio ha notato l’uomo, evaso dai domiciliari, in via Cesare Battisti. Non appena il 29enne si è accorto degli agenti si è dileguato; intanto i due vigili hanno avviato un’operazione di ricerca, non sottovalutando le caratteristiche di pericolosità dell’evaso. Così hanno contatto tramite la centrale operativa i carabinieri, dotati di taser, e la polizia di Stato che sono accorsi in ausilio.



Intanto, la pattuglia dei vigili aveva già raggiunto l’uomo (che aveva deviato attraverso le scale della Villa Comunale) che, dopo circa venti minuti di trattativa, si è consegnato senza ricorrere alla violenza. Sul posto, poi, è giunta anche una volante dei carabinieri della tenenza di Ercolano, dove è residente l’uomo, che ha lo condotto in caserma. Il 29enne così e stato deferito all’Autoritá Giudiziaria per evasione è ristretto nuovamente ai domiciliari.