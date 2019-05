Napoli, il grande business del racket nei cantieri: 40mila vittime

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 11 Maggio 2019, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un business che non conosce crisi. Altro che infiltrazione nei grandi appalti, quando ci sono. Altro che grandi traffici internazionali di droga. Per i frammentati gruppi camorristici cittadini è l'estorsione la garanzia di guadagno sicuro e di controllo del territorio. Basta poco: un giovanotto deciso che va a chiedere denaro a nome «degli amici», a volte spendendo un cognome conosciuto di clan storici, seguito da gesti intimidatori. E i soldi, in contanti, arrivano.