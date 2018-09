Campania, in dieci anni addio a 150mila alunni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 19 Settembre 2018, 11:29

Non si fanno più figli, i giovani abbandonano i paesi per lavorare lontano. E le scuole non hanno più alunni iscritti. Fotografia dell'Italia, ma ancora di più feroce denuncia sullo spopolamento del Mezzogiorno, nella ricerca della Fondazione Agnelli dal titolo emblematico: «Scuola, orizzonte 2028. Evoluzione della popolazione scolastica in Italia». C'è un calo demografico ovunque, ma nel sud che ne sembrava immune la situazione sta precipitando. Tanto da provocare un calo di classi con record in Campania: meno 945 nelle materne, meno 2731 nelle elementari, meno 1469 nelle medie e addirittura meno 1866 nelle superiori. In totale fa 7011 classi. Campania con un triste record su cui scrive la Fondazione Agnelli: «La riduzione della popolazione scolastica comporterà un minor fabbisogno e dunque una contrazione degli organici dei docenti in tutte le regioni, comprese quelle del Nord».La Campania sta diventando un caso tra le regioni del Mezzogiorno: quest'anno ci sono stati 15534 iscritti in meno per un totale di 879561 alunni. Secondo la Fondazione Agnelli, nei prossimi dieci anni, gli iscritti in meno in Campania diventeranno 150mila. La provincia che vive la crisi maggiore è quella salernitana, che quest'anno ha avuto duemila iscritti in meno nelle scuole rispetto al 2017, con 159.855 alunni totali. Un allarme è partito da 29 sindaci delle aree interne della provincia salernitana tra il Cilento e il Vallo di Diano. Hanno sottoscritto un documento unitario, in cui si parla di «percentuale di anziani residenti con età superiore ai 65 anni più alta della media regionale e nazionale contrapposta ad una bassa percentuale di residenti giovani».