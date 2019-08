CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 12 Agosto 2019, 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavora in fabbrica. Ma è nell'officina di casa che produce futuro. Restituisce un'anima agli oggetti che oggi si spengono veloci, nel silenzio, spariscono come la memoria nello smartphone tra indifferenza e rassegnazione. Gigi Santillo, 45 anni, riparatutto. «Anche una lampadina fulminata», racconta con orgoglio, sottovoce, spiegando di aver catalogato con precisione schede elettroniche, viti e tanti altri pezzi che, all'apparenza, non servono più. I cassetti, nella sua stanza-laboratorio in piazzetta Nilo, contengono i resti di una città continua che, come la Leonia di Italo Calvino, rifà se stessa ogni mattina, e assedia le strade di rifiuti. Cose che vengono frettolosamente buttate per far posto alle nuove. Corpi morti, o comunque dati per spacciati, che l'addetto dello stabilimento partenopeo recupera con rigore, etica e passione, sottraendoli a un destino implacabile e sempre più diffuso.