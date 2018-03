Gimkana per la città per sfuggire ai controlli dei carabinieri, 27enne arrestato

Sabato 10 Marzo 2018, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLA. Gimkana in città per sfuggire ai controlli antidroga dei carabinieri, arrestato 27enne.Il giovane Gennaro C, già noto alle forze dell'ordine, ieri sera a bordo della sua auto alla vista dei militari dell'arma - fermi per un servizio antidroga sul territorio - ha tentato di eludere la pattuglia ma a destare i sospetti dei carabinieri è stato proprio il suo atteggiamento. All'approssimarsi delle auto dei militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, questi hanno immediatamente imposto l'alt al giovane in auto, ordine che il 27enne ha contravvenuto ingranando di contro la marcia per fuggire.E' scattato l'inseguimento per le strade della città, una fuga rocambolesca ma breve: il giovane è stato bloccato e perquisito. Ai controlli sia al giovane sia all'automobile, i carabinieri hanno rinvenuto, all'interno della macchina, della sostanza stupefacente - cocaina - che è stata sequestrata. Al 27enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale è stata, inoltre, ritirata la patente.