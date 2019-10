«Ginecologia e donna», a Napoli convegno nazionale sul benessere sessuale e la salute riproduttiva

Ottobre si tinge di rosa: non solo per le campagne di prevenzione dedicate a tutte le donne ma anche per gli eventi scientifici in programma.



Dal 27 al 30 ottobre si terrà a Napoli il più importante convegno nazionale di Ginecologia e Ostetricia, dal titolo “Ginecologia e donna. Un viaggio di tutta una vita”, una tre giorni che ospiterà in contemporanea i Congressi Nazionali delle più importanti società mediche italiane in quest’ambito: SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani) e AGITE (Associazione Ginecologi Territoriali).



Il programma è vastissimo e comprende sia eventi ECM (corsi pratico-teorici e workshop) che seminari e workshop scientifici non ECM, compresa una sessione di live surgery. Il focus del convegno? Il benessere sessuale e la salute riproduttiva a 360°: dalla chirurgia ginecologica alla gestione delle emergenze in sala parto, dalle tecniche di diagnosi classiche, molecolari e genetiche all'oncologia cervicale e ovarica, passando per la medicina riproduttiva, la contraccezione e la menopausa. Il congresso, per accogliere il grande numero di sessioni e congressisti, si svolgerà in contemporanea in 3 sedi: il Centro Congressi Federico II e l’Hotel Royal Continental (comunicanti tra loro), e il Centro di Biotecnologie Antonio Cardarelli.



Lifebrain, leader nella medicina di laboratorio con oltre 290 centri d’analisi d’Italia – 15 solo in campania, sarà presente con il Laboratorio Cangiano (Fuorigrotta) come sponsor al Congresso SIGO 2019, con uno stand nell’area espositiva. Non solo: il laboratorio campano supporterà il cocktail meeting dal titolo “La nuova era della medicina riproduttiva personalizzata” sulla valutazione accurata della riserva ovarica che si svolgerà lunedì 28 settembre alle 18:30 nella Sala Catalana dell’Hotel.



Il Laboratorio Analisi Cangiano, da poco entrato a far parte del Gruppo, è situato nel cuore di Fuorigrotta in via Benedetto Cariteo 59, e da oltre 50 anni opera nel settore clinico e diagnostico: grazie alla lunga esperienza acquisita e alle tecnologie all’avanguardia, è diventato un punto di riferimento nell’ambito della genetica. © RIPRODUZIONE RISERVATA