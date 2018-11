I finanzieri del gruppo di Frattamaggiore hanno individuato a Napoli un locale commerciale, di circa 650 metri quadri, nella disponibilità di un etnia cinese, all’interno del quale erano detenuti per la vendita e lo stoccaggio, giocattoli di noti marchi (Disney e Giochi Preziosi), palesemente contraffatti e non conformi alle normative di settore. I militari hanno posto sotto sequestro l’intero sito nonché i citati giocattoli, risultati pari a circa 25 milioni di prodotti. senza l’intervento dei finanzieri, la predetta merce contraffatta e non sicura sarebbe stata, in occasione delle prossime festività natalizie, immessa nel circuito commerciale in danno della salute dei consumatori, soprattutto dei più piccoli.

Al termine dell'operazione, finalizzata al contrasto della contraffazione quale moltiplicatore d’illegalità e fonte di danneggiamento del mercato che sottrae opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole. Il responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria. territorialmente competente.

Lunedì 26 Novembre 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 10:30

