Vandali in villa comunale nel Napoletano, distrutti i giochi per bambini

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo gratuito atto di vandalismo nella: ignoti teppisti hanno rotto e manomesso icollettivi per l'infanzia. La struttura a verde attrezzato di via Napoli - finita più volte nel mirino di bande di balordi che arrivano anche, se non esclusivamente, con ogni probabilità, da fuori città - a prescindere dal gesto teppistico dell'altra notte si trova in uno stato di abbandono e di fatiscenza tale che trasmette insicurezza a chi la frequenta. In varie ore del giorno, ma soprattutto di sera, diventa area di sgambatura per cani, molto spesso senza museruola nè guinzaglio.E poi c'è la pulizia. I bagni, sono più un'incognita che un servizio. E per finire, l'è sempre più inadeguato. «Sembra a volte un ambiente surreale, eppure dovrebbe essere un impianto curato e protetto, un posto da utilizzare indifferentemente da giovani e anziani ma anche da sportivi dicono alcuni esponenti di un'associazione cittadina Possiamo promuovere tutte le iniziative ma se la gente non ha senso civico ogni discorso di rilancio e di vigilanza viene miseramente a cadere». Si è parlato di dotare la struttura di un baretto, da affidare a privati attraverso bando pubblico.