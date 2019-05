«Universiadi: show finale con il cantiere», il sopralluogo di Balich al Plebiscito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Maggio 2019, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 08:52

Segni particolari entusiasta dello sport, della vita, della città. È il volontario perfetto per l'Universiade napoletana. Quello che vorrà entrare tra i 1500 performers che animeranno le cerimonie di apertura (3 luglio, stadio san Paolo) e chiusura (14 luglio, piazza del Plebiscito) dell'Universiade, oppure quello che a partire da oggi alle 11 sarà alla Mostra d'Oltremare per sostenere i colloqui al fine di entrare nella grande squadra di Napoli 2019.LE CERIMONIEMarco Balich e la sua Balich Worldwide Shows è a caccia di grandi e piccoli talenti. Nei week end allo stadio San Paolo è un andirivieni di ballerini, attori, sportivi, ma anche persone entusiaste che vogliano far parte delle coreografie di uno degli show che resterà nella storia napoletana. La cerimonia di apertura racconterà la vitalità e la storia di Napoli, la tradizione partenopea, campana e italiana, la passione per lo sport e l'importanza della cultura sportiva per i giovani di tutto il mondo.