Gioco d’azzardo non autorizzato, blitz a Melito e due denunciati

In corso controlli dei Carabinieri Posti di controllo nelle principali strade della città e perquisizioni mirate alla ricerca di armi e droga. E’ in corso a Melito di Napoli un servizio “alto impatto” dei Carabinieri della Compagnia di Marano, con decine di militari in campo.

Già denunciati due imprenditori, titolari di un bar all’interno del quale si praticava gioco d’azzardo non autorizzato.

Le videoslot installate non erano, infatti, collegate con l’AAMS. 4 i motoveicoli già sequestrati perché in circolazione senza copertura assicurativa e 6 le sanzioni per violazioni al cds. I controlli continueranno fino a sera.