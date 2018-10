Gioiellerie nel mirino nel Napoletano, doppio raid sventato dalle guardie giurate

Venerdì 5 Ottobre 2018, 12:30

GIUGLIANO - Doppio furto in gioiellerie sventato dalle guardie giurate. È quanto successo questa notte intorno alle tre. A sventare i due colpi sono stati gli agenti della Union Security. I ladri sono entrati in azione in via Aniello Palumbo ed hanno forzato la serranda della gioielleria poi tentato di sfondare i vetri blindati: immediatamente è scattato l’allarme e i malviventi sono scappati. Probabilmente gli stessi ladri hanno tentato il colpo in una gioielleria di corso Campano, distante poco meno di trecento metri da quella di via Palumbo. Anche li hanno messo in atto lo stesso piano forzando la serranda e poi tentato di entrare nel negozio. Immediatamente sono arrivate le guardie giurate della Union Security e i malviventi sono scappati lasciando gli attrezzi utilizzati per forzare la serranda e sfondare i vetri blindati.«Chiederemo di incontrare le forze dell’ordine – affermano dalla Union Security – per avviare dei servizi di controllo in sinergia con loro e mettere in campo tutto il possibile per evitare questi tentati furti nei confronti dei commercianti».