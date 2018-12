Sabato 15 Dicembre 2018, 13:51

Giugliano. L'onorevole Giorgia Meloni in visita ai campi rom: "Via da questi territori". Una visita nei campi rom di Giugliano e poi l'incontro con gli industriali della zona Asi dove ci sono gli accampamenti da parte della leader di Fratelli d'Italia. "La situazione di questi campi rom è critica - ha detto la Meloni - occorre sgomberare le aree per ridare dignità a questi territori e agli imprenditori che operano a poche decine di metri dai campi". "Chiederò a Matteo Salvini di venire a vedere di persona in che condizioni vivono queste persone"