Giorgio Mastrota, appello contro l’abbandono dei materassi a Napoli «Diamogli degna sepoltura»

Se non si può parlare di vera e propria emergenza, è innegabile che quello dell’è una cattiva abitudine molto diffusa in città. Ogni giorno, infatti, tra, sono decine gli avvistamenti e le segnalazioni di materassi lasciati all’angolo di una via, nei pressi di una piazza o accanto a un contenitore dei rifiuti. A volta si tratta del giaciglio di fortuna di qualche senzatetto, ma spesso è il prodotto dell’inciviltà di quanti non sanno o non vogliono smaltire correttamente quello che, di fatto, è un rifiuto ingombrante.In giornate particolari come questa, poi, in cui i ragazzi si preparano a dar fuoco al cippo di, una volta che il sole sarà calato, come vuole la tradizione, il rischio che quei materassi siano raccolti per alimentarne le fiamme è altissimo. Per questo, nel corso del programma, il conduttore, tra il serio e il faceto, ha chiesto a Giorgio Mastrota di lanciare un appello contro il loro abbandono, ma anche per chiedere di non incendiarli. E lui, personaggio televisivo diventato molto popolare proprio grazie alle televendite dei materassi, ha risposto con ironia all’invito dello speaker: «Lo dico sorridendo, ma quando un materasso muore per me è una tristezza, mi colpisce nel profondo del cuore – ha affermato –. È anche vero che quando vedo un materasso abbandonato, vuol dire che qualcuno lo sta cambiando, quindi per me sarebbe un bene.».«Sul materasso passiamo un terzo della nostra vita, perciò bisogna lasciarlo in un posto in cui sappiamo che possa stare bene, non abbandonarlo per strada – ha continuato Mastrota –. Ogni volta che lo vedo per strada mi vengono le lacrime, mi mette una tristezza che non si può capire». Una cattiva abitudine che, però, non sarebbe solo partenopea: «. Ma bisogna abbandonare questa tradizione e dargli degna sepoltura».Poi un ascoltatore ha ricordato la sua partecipazione al film “Cient’anni” con Mario Merola : «Era il 98 o 99, non ricordo bene, e abbiamo girato un po’ ae una quindicina di giorni a– ha raccontato il 55enne –. Ricordo benissimo che Mario mi aveva preso in simpatia e mi ha portato due o tre volte con lui in giro per Napoli. Ed è stata un’esperienza pazzesca».