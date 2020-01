Giornalista aggredito in strada ad Arzano: «Insultato e picchiato, ho avuto paura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incontro tra estranei come se ne fanno tanti quotidianamente, in una realtà grande ma territorialmente compressa come Arzano, per poco non si è trasformato in un incubo per un giornalista,, aggredito e preso a schiaffi, ieri mattina, da un uomo che l'ha bloccato all'ingresso della villa comunale in via Napoli. Secondo alcune testimonianze al vaglio degli inquirenti, l'aggressore sarebbe il figlio di un noto politico locale. Ma di questo lo stesso Rubio non ha certezza. «Francamente non è un volto a me noto: so solo che quando mi ha bloccato era in compagnia di una bambina», dice il collega, già sotto protezione da tempo per le sue inchieste contro la camorra della zona.Rubio ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri della compagnia di Casoria che indagano agli ordini del maggiore Francesco Filippo. Ai militari, il giornalista ha anche fornito alcune fotografie del suo aguzzino che è riuscito a scattare con il cellulare mentre quest'ultimo tentava di dileguarsi dopo la brutale aggressione, fisica ma pure verbale. «Mi ha scaricato contro una sfilza di parolacce, una più indecente dell'altra: è stato un assalto improvviso e sicuramente inaspettato. Ho avuto paura». Rubio infatti non ha avuto nemmeno il tempo di reagire. È rimasto frastornato riuscendo a materializzare ciò che gli era accaduto probabilmente solo quando, a causa della tensione e dello stress accumulato, è stato costretto nel primo pomeriggio a sottoporsi, per una temuta crisi cardiaca, alle cure dei sanitari del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (fortunatamente sono state scongiurate conseguenze più gravi).Il sindacato dei giornalisti, intanto, si è immediatamente schierato, con una nota, al fianco del collega esprimendogli la più completa solidarietà. Il segretario nazionale della Fnsi,, stamani incontrerà il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, nell'ambito del coordinamento per la sicurezza dei giornalisti, al quale sottoporrà anche questo ulteriore caso. Solidarietà a Rubio anche dal sindacato regionale e dall'Ordine dei giornalisti della Campania.Rubio, alcuni mesi fa, fu pure oggetto di intimidazioni da parte di ignoti che lanciarono bombe carta contro una finestra della sua abitazione nella centralissima piazza Raffaele Cimmino. L'aggressione di ieri mattina è avvenuta mentre il giornalista si trovava all'esterno dell'unico polmone di verde cittadino per documentare alcuni lavori da pubblicare sul sito web «» da lui diretto. All'improvviso ha avuto la sventura di incrociare un uomo sulla quarantina, che indossava occhiali da sole, che gli si è parato davanti prendendolo a schiaffi e urlandogli contro a più riprese. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni testimoni che sono stati quelli che hanno fornito i primi indizi agli inquirenti per avviare le indagini che, a quanto pare, si avvalgono anche del contributo delle registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona.Non si escludono, da parte degli investigatori, perciò eclatanti sviluppi in una città che ormai non smette ogni giorno di fare clamore. Ad incominciare dall'ultimo scioglimento del consiglio comunale per camorra, il terzo consecutivo per questo comune dell'hinterland di Napoli ormai letteralmente in ginocchio da anni e in febbrile attesa di un rilancio. A gestire l'ente locale c'è una commissione straordinaria guidata dal viceprefetto Gabriella D'Orso in attesa che ritorni la politica, tra un anno e più, sperando che sia la volta buona per avviare un concreto rinnovamento in grado di ridare speranze e futuro ad una comunità alle prese soprattutto con problemi legati a camorra, disoccupazione e servizi inesistenti.