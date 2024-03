Giornalista pedinato: rito immediato per l'imprenditore

E' stato firmato il giudizio immediato per l’imprenditore edile di natali stabiesi Salvatore Langellotto, recentemente accusato del pestaggio dell’ambientalista del Wwf, Claudio d’Esposito, e di stalking consumato nei confronti del giornalista del Fatto quotidiano Vincenzo Iurillo. Il gip Riccardo Sena ha fissato l’udienza per il 21 giugno, dopo la richiesta del procuratore capo di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, al termine degli accertamenti svolti dalla polizia di Sorrento. In sintesi, l'imprenditore - spalleggiato da un altro soggetto - avrebbe seguito il giornalista all'interno di una farmacia, nel tentativo di fargli pagare una serie di servizi giornalistici che puntavano ad evidenziare condotte scorrette compiute dall'imprenditore all'interno del comune di Sant'Agnello.