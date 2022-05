Giornaliste e mamme, un test sulle difficoltà in Campania

È online, sul sito dell’Ordine dei giornalisti della Campania, il test sulla "motherhood penalty" per le giornaliste, voluto dalla commissione Pari opportunità, il primo in Italia per il settore, che mette in luce la difficile condizione della donna sul posto di lavoro, anche quando l'azienda decide di tutelare la lavoratrice-giornalista incinta o con figli; non sempre le garanzie a tutela trovano riscontro negli atteggiamenti dei colleghi o colleghe, nelle redazione o fuori.

Destinatari: tutti gli iscritti all’Ordine; all’interno sono previste domande anche sulla paternità, sulla penalizzazione e sul demansionamento, con la garanzia dell'anonimato. «Lo studio che la commissione Pari opportunità dell’Ordine della Campania sta portando avanti è molto importante perché spinge a comprendere cosa accade nella vita lavorativa delle colleghe che scelgono di essere madri. Un’indagine necessaria per una concreta tutela dei diritti», spiega il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.

Il test è stato redatto con il contributo delle docenti Chiara Cannavale, Giorgia Rivieccio, Antonella Rocca, Ilaria Tutore e della dottoressa Anna Bastone, del dipartimento di Studi aziendali e quantitativi della Parthenope e grazie alle direttive fornite da Antonio Sposito, sociologo, presidente nazionale vicario Associazione sociologi italiani (Asi). Un lavoro durato sei mesi e che ha prodotto domande specifiche. «Analizzare le difficoltà lavorative legate alla maternità e/o adozione, ci auguriamo possa essere da stimolo per il cambiamento», dice la presidente della commissione Pari opportunità dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Titti Improta. Il link per accedere direttamente al test: https://forms.gle/AgxzrhLbKLnTcuy57