Giornata della Terra, a Napoli invitati i ministri Cingolani e Carfagna

«Italia al centro del Mediterraneo: acqua, bene indispensabile nella strategia per la transizione ambientale». Appuntamento alle 9 nel Centro Ricerche Università - Federico II di Napoli, a San Giovanni a Teduccio. Invitati Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, Mara Carfagna, ministro per il Mezzogiorno, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Nella giornata mondiale della Terra, tra gli altri interventi Eriberto Ulisse, direttore esecutivo Rete mondiale Unesco Musei dell’acqua, Massimo Gargano, direttore generale Anbi, Francesco Arcangelo Violo, presidente del Consiglio nazionale geologi, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde. «L’acqua termale è una risorsa privilegiata in quanto ha valenza sia sanitaria che economica», annuncia Stefania Capaldo, vicepresidente nazionale di Federalberghi Terme, alla vigilia dell’importante convention nazionale di Napoli.

