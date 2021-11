Napoli: giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, teatro e musica in scena alla Federico II

Giovedì 25 novembre alle 11 nella Chiesa dei Santi Marcellino e Festo ci sarà la Giornata

contro la violenza sulle donne e l'Università degli Studi Federico II ha organizzato una conferenza-spettacolo che rientra nell'ambito delle attività di F2 Cultura. A introdurre la mattinata saranno il rettore Matteo Lorito, la prorettrice Rita Mastrullo, e la presidentessa del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo, Concetta Giancola.

Spazio poi alla musica e al teatro attraverso le performance di Barbara Buonaiuto, che canterà "Nu Sciore" dedicata a Carla Caiazzo, la giovane donna aggredita e bruciata dal suo ex compagno nel febbraio 2016. Poi, sarà la volta delle rappresentazioni teatrali di Massimo Masiello, "Non ho fatto niente", e Rosaria De Cicco, "Non uccidere".

Sarà poi il momento di approfondire il dibattito attraverso alcuni interventi istituzionali e una tavola rotonda che vedrà partecipare Emanuela Ferrante, assessore del Comune di Napoli con delega allo Sport e alle Pari Opportunità, Patrizia Esposito, presidente del Tribunale dei Minori di Napoli, Nunzia Brancati, dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli, Cinzia Castaldo, presidente Associazione EvaProEva. A moderare la tavola rotonda la giornalista Francesca Fortunato.



Per la partecipazione è necessario essere in possesso del Green pass e registrarsi al link.



È possibile seguire l'evento in streaming.