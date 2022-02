Giornata del risparmio energetico: il gruppo Acea spegne le luci a Ercolano

Luci delle sedi del gruppo Acea spente, domani dalle 18.30 alle 19.30, in occasione della «Giornata internazionale del risparmio energetico», come segnale di adesione all'iniziativa. Edifici senza luce quindi da Roma a Firenze, da Lucca a Grosseto, da Arezzo a Pisa, da Perugia a Terni, da Frosinone a fino a Ercolano (Napoli) e nella stessa giornata, Acea coinvolgerà gli studenti del secondo ciclo di alcune scuole primarie e secondarie di primo grado del Lazio e dell'Umbria, nel progetto Acea Scuola «Siamo energia. Spegni la luce e accendi la tua fantasia», dedicato a queste tematiche.

APPROFONDIMENTI IL CASO Bollette, via le lampade ad alto consumo a Napoli: «Ma non... I CONTI PUBBLICI Caro bollette, 10 consigli casalinghi su come risparmiare (almeno)... MOTORSPORT ECO Decarbonizzazione, dall'olio di mais il biocarburante contro la...

Acea Scuola, il progetto educativo del Gruppo Acea nato nel 2002 per promuovere attività di informazione e formazione sulla sostenibilità, si legge in una nota del gruppo energetico, ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi attraverso un educational multimediale che racconta tutte le sfide poste dalla questione energetica, dal ricorso alle fonti rinnovabili, alla necessità di ridurre i consumi superflui nella vita quotidiana.

Dal 18 febbraio al 4 marzo i ragazzi, collegandosi a una piattaforma dedicata, potranno immergersi in questo viaggio educativo incentrato sui temi legati all'energia. La «Giornata internazionale per il risparmio energetico», istituita nel 2005 con l'entrata in vigore del protocollo di Kyoto, rappresenta per Acea «l'occasione per testimoniare il proprio impegno sui temi della sostenibilità, con un focus particolare sulla transizione ecologica, a partire dalla spinta sulle rinnovabili.