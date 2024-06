Napoli celebra questa mattina la Giornata della Marina, le Basi Navali Militari del Paese in sincrono hanno ricordato le pagine più ardite compiute sul mare nel corso del I° conflitto Mondiale.

Commemorazione presso la Base Navale sulla darsena del Molo San Vincenzo di via Acton, con la benedizione della lapide intitolata ai caduti in presenza del Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico della Marina Militare Ammiraglio Pierpaolo Budri.

«La chiamiamo giornata della Marina e non festa - dichiara il Capo di Stato Maggiore - perché oggi diamo significato ad un sacrificio collettivo, ricordiamo infatti uno dei pochi simboli presenti in città che commemora l'anniversario dell'Azione di Premuda del 10 giugno 1918, un'importante e audace operazione navale della Prima Guerra Mondiale. In quell'occasione, i Motoscafi AntiSommergibile 15 e 21, guidati dal capitano di corvetta Luigi Rizzo, attaccarono e affondarono la corazzata nemica Szent Istvan, prevenendo un'incursione contro il blocco antisommergibili alleato nel Canale d'Otranto».

«Ma - continua il Capo di Stato Maggiore Budri - oggi qui a Napoli diamo evidenza alla continuità del lavoro dei marinai, in questa base in particolare che accoglie una delle poche lapidi che ricordano con pari dignità sia i militari della Marina sia i civili che hanno pagato con il sacrificio delle loro vite il prezzo per la libertà durante la II Guerra Mondiale, siamo fortemente convinti del prezioso apporto dei civili verso la Marina Militare oggi come allora».

La benedizione della corona d'alloro da parte del Cappellano militare Don Raffaele Di Nardo ha lasciato spazio alla convivialità con i familiari dei caduti. In occasione della giornata è stato allestito un Open Day con accesso dall’ingresso di Via Acton n. 1, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Nel corso delle visite, i cittadini avranno l’opportunità di visitare l’area centrale della Base Navale di Napoli, risalente all’epoca borbonica e sede della fortunata fiction "Mare Fuori", avranno anche l'occasione di recarsi presso il gazebo dimostrativo gestito dal personale del QGM Napoli per assistere alla proiezione di video promozionali sulle attività della Direzione Fari e Segnalamenti e sulle possibilità di accesso alle carriere professionali in Forza Armata. A tal proposito ci spiega l'Ammiraglio e Capo del Comando Logistico della Marina partenopea:

«Oggi la scelta della vita in mare al servizio del proprio Paese rappresenta un'occasione che apre tantissime porte professionali con numerose offerte formative anche di alta specializzazione, pur se negli ultimi tempi- precisa Budri - stiamo verificando una leggera flessione nelle domande di adesione da parte dei giovani che immaginano una vita non facile spesso lontano da casa, ma che al contempo però ripaga con incarichi importanti e di rilievo ma soprattutto con il lavoro fianco a fianco in squadra, senza distinzioni gerarchizzate ma piuttosto in piena sinergia con il "mare" che richiede tanta passione, umiltà e dedizione».