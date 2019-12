Napoli, centinaia di giovani in fila a piazza Dante per il test Hiv: «Prevenire salva la vita»

«Spesso per molti miei coetanei è un tabù parlarne con i genitori, ma stamattina sono venuta qui non solo per fare il test, ma per far capire a tante mie amiche che è importante la prevenzione perché può salvarci la vita». Fabiana ha 17 anni, studia al liceo classico ed è una dei tantissimi ragazzi che - in occasione della Giornata mondale contro l’Aids - questa mattina sono arrivati in piazza Dante per fare il test HIV, con medici del Cotugno e volontari dell’Anlaids Campania.



Preoccupanti i dati: 10 nuove diagnosi al giorno e 3.600 l’anno in Italia. Proprio per questo è stata folta la partecipazione all’iniziativa di giovani, soprattutto studenti. Come Marika, 16 anni: «A scuola parliamo molto con i nostri insegnanti delle malattie a trasmissione sessuale, ma giornate come queste sono utili perché spesso non ci rendiamo conto dei rischi che corriamo alla nostra età». Giovani sono arrivati da tutta Napoli e anche dalla provincia, come Arturo Mattozzi, 25 anni, di Casoria: «So cosa significa morire di Aids - racconta - così abbiamo perso mio zio quarantenne. Come si dice? Prevenire è meglio che curare».



A sostenere la Giornata di prevenzione in piazza Dante anche gli assessori comunali ai Giovani Alessandra Clemente e alla Salute Francesca Menna. «Purtroppo - dichiara l’assessore Clemente - l’Aids non è un dramma del passato. Sono 3.600 nuove diagnosi di HIV all’anno in Italia, di cui 10 al giorno. L’HIV è una malattia asintomatica, troppo pochi sono i giovani che si sottopongono al test, perché poco informati e consapevoli: soltanto il 9,8% delle persone con nuova diagnosi ha fatto il test in seguito a campagne informative e di screening. Ne abbiamo parlato, durante una settimana ricca di iniziative e incontri, ai giovani di Napoli con Anlaids Campania, in particolare presso l’ospedale Cotugno che ha aperto le sue porte, con le sue equipe mediche, ai licei napoletani. La prevenzione oggi è l’unico strumento per combattere con efficacia questa malattia».



«Oggi a piazza Dante - aggiunge l'assessore Menna - è stato possibile effettuare il test e incontrare insieme medici e infermieri per tutte le informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili. E tutte le associazioni che operano sul territorio e forniscono un supporto importante per costruire una cultura libera dello stigma e fornire un'informazione capillare. Ecco perché sosteniamo lo slogan di sensibilizzazione "Renditi libero, Vieni a fare il test"», ha concluso.