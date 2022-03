Giornata mondiale del rene: il reparto nefrologia del Santobono incontra gli studenti

La nefrologia del Santobono Posillipo incontra le scuole di Napoli e provincia per la giornata mondiale del rene. Chiaro l’obiettivo dell’iniziativa messa in campo dal professor Carmine Pecoraro e dai dottori Sabrina Buonocore, Rosamunda D’Arcangelo, Daniela Molino: colmare il divario di conoscenze, per una migliore cura dei reni.

Primo incontro giovedì 10 marzo, dalle 8.30 alle 10 al liceo scientifico Galilei, poi a seguire altri due step informativi al Pansini e al Vico, due storici licei classici cittadini; previsto un incontro informativo anche al Rocco-Cinquegrana di Succivo.