«Giornate italiane del Calcestruzzo», l'Ordine Ingegneri Napoli patrocina l'evento

Causa Covid si svolgerà on line dal 14 al 16 aprile l'evento “Italian Concrete Days”, un focus tecnico scientifico sul presente e il futuro del calcestruzzo, in vista della successiva edizione prevista a Napoli in presenza nel 2022.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli (il cui Presidente Edoardo Cosenza e il cui Consigliere Segretario Andrea Prota sono nel Comitato Organizzatore) è tra i patrocinatori dell'evento, insieme al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI, presieduto da Armando Zambrano), al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla Fib (=Fédération internationale du béton, federazione internazionale del cemento).

L'appuntamento è promosso da Aicap (Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso, presieduta da Marco Menegotto) e CTE (Collegio dei tecnici dell’industrializzazione edilizia, presieduto da Claudio Failla).



I temi del congresso si riassumono in tre macro sezioni:



- Realizzazioni, in cui si inquadrano gli aspetti di progettazione, costruzione e controllo di opere eseguite, con particolare attenzione alla manutenzione e al miglioramento delle prestazioni antisismiche e statiche.

- Ricerca, sezione che si focalizza sulle attività di ricerca nel campo dei materiali, della sicurezza e dei metodi di verifica.

- Attualità e Prospettive, in cui, partendo dallo stato dell’arte della tecnologia e della ricerca, come pure dell’industria delle costruzioni in genere, verranno messi in luce gli aspetti innovativi raggiunti dalla ricerca e quelli ancora in evoluzione.