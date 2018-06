«Viva la mafia», la scritta choc sulle giostrine nel parco dei bimbi

Giovedì 28 Giugno 2018, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 12:28

TORRE DEL GRECO - «Viva la mafia». È opera di teppistelli, non di certo un messaggio in codice del crimine organizzato, ma è ugualmente allarmante la scritta comparsa su uno scivolo per bambini al parco giochi Salvo D'Acquisto, la villa comunale del quartiere Sant'Antonio a Torre del Greco. Con un pennarello nero su un pannello rosso della giostra, qualcuno ha scritto «Viva la mafia».Immediata l'indignazione delle mamme: «Bisogna cancellare subito quella scritta, è una vergogna: questo è un parco per bambini». Anche altre attrazioni per i più piccoli sono finite nel mirino dei vandali: altalene e scivoli sono diventati lavagne dell'odio, con messaggi decisamente inopportuni per i piccoli fruitori del parco e per i loro genitori. Senza contare che alcune delle fontanine del parco Salvo D'Acquisto sono fuori uso, rotte da mese e per giunta anche arrugginite.Era accaduto già in un'altra area giochi di Torre del Greco, il parco al Porto-Scala di contrada Calastro: anche qui le giostre sono ricoperte di scritte sconvenienti. Bestemmie, parolacce, addirittura offese religiose: su una trave di legno che sostiene uno scivolo c'è il messaggio «Sesso e droga», su un'altra giostra campeggia un'imprecazione a sfondo religioso. Peggio ancora sulla casetta dei giochi dove ad essere offesi sono direttamente i più piccoli con l'esclamazione «Bimbi di me***a».