«Deve essere il funerale del riscatto della città» l’appello di Daniela Di Maggio, la mamma del povero Giovanbattista Cutolo ucciso a Piazza Municipio per una banale lite da un minorenne. Il funerale si terrà domani nella chiesa del Gesù e la Di Maggio ha chiesto alla città di non dimenticare “Giò Giò” e Napoli sembra che risponderà in massa. Così ieri in Prefettura si è delineato il piano sicurezza da mettere in campo e iniziano a filtrare nomi delle autorità nazionali che parteciperanno così come quelli del mondo dello spettacolo. Mercoledì sono attesi i ministri Matteo Piantedosi (Interni) e Gennaro Sangiuliano (Cultura) ma non è esclusa la presenza di altri membri del Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni. Lo stesso numero uno di Palazzo Chigi - che ha telefonato alla mamma del musicista ucciso come riportato da Il Mattino nell’edizione di ieri – all’ultimo momento potrebbe decidere di partecipare atteso il clamore suscitato dall’omicidio. Che ha evidenziato quanto il pianeta giovani a Napoli e nelle grandi aree metropolitane di tutto il Paese sia attraversato da fenomeni di devianza che chiamano in ballo le responsabilità delle famiglie e delle Istituzioni.

Insomma, la partecipazione sarà massiccia e in Prefettura si sta studiando un piano sicurezza che dovrebbe ricalcare a grandi linee quello che si mette in campo quando ci sono le celebrazioni dell’Immacolata. Vale a dire dei varchi presidiati dalle forze dell’ordine, che saranno presenti in massa, un segnale anche questo che lo Stato - questo quello che trapela - è con i cittadini e non li molla. E poi il picchetto dei Vigili urbani per onorare la salma di Giò Giò con i vigili motociclisti che poi porteranno in spalla la bara. Per contenere quella che si presume sarà una gran folla si sta ipotizzando di installare uno o più maxischermi. Del resto per quanto sia grande la chiesa del Gesù, evitare la calca e l’ammassarsi della gente è l’obiettivo da perseguire. Il mondo dello spettacolo - Giò Giò era appunto un musicista - ha raccolto l’appello della signora Di Maggio. Marisa Laurito e Francesco Paolantoni, questo trapela, hanno per esempio assicurato la loro presenza, ma molti di più dovrebbero essere i volti dello spettacolo.

In questo contesto il sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato il lutto cittadino e commenta così le parole della Di Maggio: «Tutta Napoli deve venire al funerale di mio figlio, deve essere la rinascita della città». Parole che il sindaco rilancia: «Sono d’accordo - racconta Manfredi a radio Kiss Kiss Italia - Napoli è in gran parte una città sana ma questa parte sana che è prevalente si deve far sentire di più. Serve un maggior impegno civico da parte di tutti bisogna essere più coesi. Ecco perché condivido l’appello di mamma Daniela. Questa morte non può essere inutile tutti insieme con l’impegno massimo delle Istituzioni dobbiamo far prevalere la parte sana della città». Per Manfredi «la morte del musicista è stato un evento terribile non solo per l’evento in sè, ma perché abbiamo toccato con mano la banalità del male, di una violenza gratuita e immotivata che ha ferito Napoli». Che per Manfredi va affrontata su più piani: «Si tratta di un fenomeno sociale - dice il sindaco - quello dell’uso delle armi da parte di minorenni che attraversa tutta la società a questa trasformazione che si sta innescando è legata anche a modelli negativi che girano sul web». Manfredi sa però che serve molto altro. Nella sostanza nuove leggi che consentano la punibilità e la certezza della pena anche per i minorenni. «L’assassino di Giò Giò - spiega l’ex ministro - già a 13 anni aveva accoltellato un coetaneo. È stato riaffidato alla famiglia che però è piena di problemi con la giustizia e bisogna riflettere su questo dato: a volte la famiglia può essere tossica quindi servono interventi più incisivi».