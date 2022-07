Giovane con 3 carte di identità e una patente falsa: arrestato

Via Gianturco, Centro Direzionale a Napoli. Qui i poliziotti hanno chiesto i documenti di identità a un uomo che ha riferito di non averli. Ma loro hanno notato che, all’interno dell’abitacolo, vi era una carta d’identità elettronica e, alla richiesta di esibirla, lui ha prima mostrato agli operatori un'attestazione conla sua foto risultata falsa, per poi fornire un altro documento d’identità autentico. All’interno di un borsello rinvenute anche un’altra carta d’identità elettronica e una patente di guida, anch'esse false ma corredate dalla foto personale. E, in seguito a un controllo nell'abitazione, è stata sequestrata anche un’altra carta d’identità elettronica falsa. E.S., 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi.

