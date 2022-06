Giovane ferito alla testa con una bottiglia di vetro

Un 34enne ha raccontato ai carabinieri di essere stato ferito alla testa con una bottiglia di vetro; mentre, questa notte, si trovava in piazza Pugliano a Ercolano. Il giovane, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco. A quanto si apprende, l' episodio sarebbe accaduto durante una lite nata per futili motivi con uno sconosciuto. Sono in corso indagini da parte dei militari per chiarire la dinamica e risalire all' aggressore.