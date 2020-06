I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio V.M., 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine e denunciato un minorenne per lo stesso reato.



I militari nel percorrere via Schito hanno notato il garzone di un bar uscire dall’abitazione del 28enne - già sottoposto alla detenzione domiciliare per spaccio - con una borsa termica tra le mani. Insospettiti, lo hanno controllato: il ragazzo era un minore incensurato e nella la borsa c’erano 570 grammi di marjiuana.



Perquisita l’abitazione di v.m., i militari hanno rinvenuto nel cestino della spazzatura due bilancini e alcune buste intrise di sostanza stupefacente. Da una finestra dell’appartamento i militari hanno notato alcune borse che erano appoggiate proprio sotto l’abitazione del 28enne: dentro erano stipati 280 grammi di cocaina, quasi 4 chili di marjiuana e la somma contante di 1700 euro.



L'arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.