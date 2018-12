Napoli, sugli scooter senza casco sfrecciano davanti Palazzo San Giacomo

Lunedì 31 Dicembre 2018, 17:02

Fanno a gara di velocità e di impennata. Sfrecciano a tutta velocità, in due e senza casco. Tutti minorenni ed in barba ad ogni regola di sicurezza. La pista viene percorsa nel cuore della notte ed il teatro è la sede del comune di Napoli.Il centro delle “competizioni” adesso è piazza San Giacomo, dove i cittadini hanno segnalato più volte lo svolgimento di queste gare. A filmarli però sono stati alcuni membri comitato per la vivibilità cittadina che da tempo sono attivi in zona.Non solo la strada però è stata presa di mira. Anche i marciapiedi in più occasione sono utilizzati come piste da corsa - come si vede nel video - nonostante le persone affollino gli esterni dei locali.