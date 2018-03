Girano in auto sparando in aria, presi due giovani nel Napoletano: pistola a salve

Domenica 4 Marzo 2018, 20:18

Casalnuovo di Napoli: girano per il paese sull’auto di papà sparando in aria. Carabinieri prendono 2 giovani. L’arma era a salve…I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno denunciato un 19enne e un 22enne del luogo incensurati ritenuti responsabili del reato di esplosioni pericolose perché, transitando per via Pigna a bordo dell’utilitaria del papà del 19enne, avevano sparato 2 colpi d’arma da fuoco, poi risultati a salve.Uno dei carabinieri in servizio presso un seggio elettorale limitrofo è intervenuto rilevando e comunicando subito la targa della vettura alla centrale operativa di Castello di Cisterna.I carabinieri della compagnia di castello di Cisterna hanno poco dopo rintracciato i 2 giovani trovandoli in possesso dell’arma usata: una pistola scenica che aveva 3 cartucce a salve nel caricatore.